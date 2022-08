Lutter contre l’inflation, tirer le meilleur parti de votre pouvoir d’achat

Actualités-L’étincelle - L’inflation fait rapidement grimper les prix des biens et des services, et a un impact considérable sur les budgets mensuels. Il existe cependant des moyens d’en atténuer les effets. La première chose à faire est de déterminer où l’inflation affecte le plus le budget de votre ménage, probablement l’essence et l’épicerie.

Pour aider à compenser les prix élevés de l’essence, planifiez vos courses et vos itinéraires pour réduire le temps de déplacement. Organisez un covoiturage pour vos déplacements quotidiens ou les activités des enfants, et prenez les transports en commun ou votre vélo, ou optez pour la marche lorsque la distance et le temps le permettent.

Pour l’épicerie, essayez de trouver des produits locaux en saison, consultez les circulaires hebdomadaires pour les soldes et planifiez vos repas pour éviter les déchets inutiles. Faites des économies supplémentaires en cultivant vos propres légumes verts, fruits et légumes dans un potager à la maison.

Lorsque les substituts ne sont pas disponibles, cherchez des moyens d’atténuer les coûts. Les programmes de récompenses peuvent vous aider à économiser sur vos futurs achats et aventures. Si vous ne participez pas à un programme de récompenses, cherchez-en un qui maximise vos dépenses, comme la carte Mastercard BMO Ascend World Elite.

Les voyages, les divertissements et les repas au restaurant ne doivent pas être mis en veilleuse à cause de l’inflation. Les deux années qui viennent de s’écouler ont été longues et beaucoup d’entre nous ont hâte de reprendre les activités qu’ils ont manquées. Utilisez les points de récompense que vous avez gagnés pour régler des chambres d’hôtel, des vols et des attractions touristiques. Avec un plan en place et une préparation précoce, vous serez en mesure de profiter de vos vacances d’été sans dépasser votre budget.