Investissement de près d’un million de dollars pour soutenir les entreprises de la Région des Sources

Val-des-Sources – Afin d’appuyer les entreprises de la Région des Sources durant la pandémie de COVID-19, la MRC des Sources a soutenu financièrement 22 entreprises du territoire. Un montant de 927 359 $ a été investi en aide directe aux entrepreneurs grâce au programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME).

De plus, afin de soutenir les entreprises dans la reprise de leurs activités suite à la réouverture de leur place d’affaires, leurs paiements sur leurs prêts PAUPME sont suspendus jusqu’à la fin juin 2022. « Cette disposition du PAUPME vient donner une petite bouffée d’air aux entrepreneurs leur laissant une période pour réembaucher leur personnel, adapter leur offre de services et renouer avec leur clientèle », souligne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

Un important travail d’accompagnement des entreprises et de communication a été réalisé par l’équipe de développement économique de la MRC des Sources afin de veiller à ce que chaque entreprise soit informée des dispositifs offerts. « L’efficacité du programme et sa rapidité d’application ont été de précieux outils pour notre équipe. Il nous a permis d’être aidant aux moments où il fallait agir », affirme Hugues Grimard.

Finalement, il est prévu au programme qu’une portion importante des fonds octroyés pourra ultérieurement être transformée en pardon de prêt, c’est-à-dire qu’une partie du montant consenti aux entreprises ne devra pas être remboursée. Ce montant exact sera connu lors de l’exercice de reddition de compte effectué d’ici l’été.