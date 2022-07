Équipements Champagne : reconstruction et création d’emplois

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Complètement détruit par un violent incendie, Équipements Champagne reconstruira au même endroit et le projet devrait se traduire par la création de plusieurs emplois.

« C’est une excellente nouvelle pour notre entreprise », lance Daniel Champagne, copropriétaire des Équipements Champagne.

D’ailleurs, l’entreprise Les Constructions Bruno Lussier a commencé à rénover une partie de l’atelier. Anpro Démolition a eu pour sa part le mandat de ramasser les débris.

Nouveau bâtiment

Le nouveau bâtiment aura 5000 pi2 additionnels et créera plusieurs emplois.

« La partie la plus basse va être rénovée. Nous conservons juste la structure d’acier. Nous enlevons tout le reste comme isolation et la tôle. De l’autre côté, ce sera l’affaire des ingénieurs, des architectes et des arpenteurs », mentionne M. Champagne qui est associé à son frère Jocelyn dans cette entreprise.

Le propriétaire ne sait pas encore combien de nouveaux emplois découleront de cette reconstruction. « À ce moment-ci, c’est difficile à dire, mais il y aura la création de plusieurs emplois, une dizaine peut-être. »

La date de réouverture des installations n’est pas encore fixée. Le travail chez Équipements Champagne avait été interrompu durant seulement une semaine après les événements.

Soutien

« Depuis l’incendie, nous avons eu la chance d’avoir le support de Autocam Estrie et de Soudure Saint-Denis pour le prêt de locaux », insiste M. Champagne.

« Nos employés et héros ont été, dès les premières minutes, d’une grande aide face aux nouveaux défis.

Nous remercions également nos clients pour leur patience et leur compréhension. C’est un nouveau départ et nous avons bien hâte d’intégrer nos nouveaux locaux », termine le propriétaire.

Les événements

Le feu avait complètement détruit, le mardi 12 avril en après-midi, le bâtiment abritant l’entreprise Les Équipements Champagne, située sur le 2e rang Sud, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, à proximité de l’autoroute 55.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor avaient reçu plein d’appels vers 15 h 30 au sujet de cet incendie qui dégageait un large panache de fumée et des flammes de plusieurs mètres de hauteur.

Selon le rapport déposé par la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, la cause de l’incendie qui a détruit Les Équipements Champagne demeure indéterminée.

« Nous avons trouvé le lieu d’origine de l’incendie, mais il n’y a aucune source de chaleur à proximité », avait conclu le capitaine Frédéric Saint-Laurent, de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor

Chose certaine, il ne s’agit pas d’un incendie d’origine criminelle. « C’est un incendie de structure qui a pris naissance dans l’entre-mur de la partie qui s’est effondrée », avait précisé M. Saint-Laurent.