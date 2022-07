Une nouvelle usine de 12 M$ pour Concept Promet à Val-des-Sources

Val-des-Sources —L’entreprise spécialisée en application de peinture en poudre industrielle, Concept Promet de Val-des-Sources, a annoncé jeudi dernier, par l’entremise de son président M. Jimmy Vigneault, la construction d’une toute nouvelle usine à la fine pointe de la technologie, d’une superficie de 47 100 pieds carrés, sur la rue de l’Ardoise à Val-des-Sources.

Ce projet, nécessitant des investissements totalisant plus de 12 millions de dollars, permettra notamment à l’entreprise de consolider sa position, ainsi que d’accroitre substantiellement son volume de production.

« Concept Promet, dont le principal client est Métal Pless, est une entreprise importante dans notre paysage industriel. Cette dernière jouit d’une renommée internationale et ses succès rejaillissent sur notre municipalité. Son président, Jimmy Vigneault, est un leader aguerri que nous sommes fiers de compter parmi nos citoyens corporatifs », affirme le maire de la ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

« Depuis plusieurs années, nous travaillons à être une ville accueillante et attractive pour les entrepreneurs et des annonces comme celle-ci nous confirment que notre formule est bonne. Nous allons continuer de miser sur notre développement industriel. La Ville de Val-des-Sources est extrêmement fière des succès de Concept Promet », A-t-il de plus ajouté.

On nous mentionne également que cette construction sera la dernière à prendre place sur la rue de l’Ardoise. Elle, qui au total depuis sa création en 2016, aura su accueillir plus de 155 000 pieds de construction, répartis parmi sept entreprises, représentant par le fait même des investissements de près de 30 millions de dollars dans le volet industriel de la municipalité.

La ville de Val-des-Sources souligna l’importance du travail et de l’implication de la Corporation de Développement Val-des-Sources à l’arrimage de nombreux projets.

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur le territoire de Val-des-Sources. C’est une priorité pour nous de mettre en place toutes les conditions gagnantes afin de concrétiser les projets commerciaux et industriels. Bref, nous sommes des facilitateurs », de souligner la présidente de la Corporation de Développement Val-des-Sources, Mme Sylvie Chainé.

L’entreprise Concept Promet emploie actuellement plus d’une cinquantaine de travailleurs.