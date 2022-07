Une entreprise de Sherbrooke déménage à Windsor

Windsor - Une entreprise de Sherbrooke déménagera sous peu à Windsor. Ainsi, TinaVie s’installera sur la rue Saint-Georges, dans les anciens locaux de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

L’entreprise fabrique des produits solides et écologiques, comme du shampoing, du revitalisant, du savon à vaisselle, du savon détachant. « Nous voulons éliminer les bouteilles de plastique. Nous avons un gros côté écologique », insiste Anne-Marie Desrosiers, copropriétaire de TinaVie avec Nathalie Thibault.

L’entreprise vend aussi toute la matière première pour les gens qui souhaitent entre autres fabriquer eux-mêmes des cosmétiques, des chandelles et des produits ménagers.

Les produits sont vendus en ligne ou dans une boutique actuellement aménagée à Sherbrooke. Les propriétaires prévoient la déménager à Windsor à la fin du mois d’août pour une ouverture au mois de septembre.

L’entreprise existe depuis maintenant trois ans. « Quand est venu le temps pour nous de chercher un nouveau local, nous nous sommes rapidement rendu compte que les prix à Sherbrooke n’étaient pas très abordables, trop dispendieux pour nous. Nous nous sommes donc tournées vers certains petits villages autour de Sherbrooke », raconte Mme Desrosiers.

Les gens de l’entreprise ont ensuite eu un coup de cœur pour la ville de Windsor. « C’est un beau village. Mon beau-père vient de cet endroit. Mon conjoint est né à Windsor. Les beaux-parents y habitent. Personnellement, j’habite à Stoke. Donc, pour moi, la localisation, c’était parfait », précise la copropriétaire.

Les produits TinaVie sont offerts dans plus de 40 magasins en Estrie comme chez Atmosphère, à la Coop Alentour, à la Grande Ruche et dans de nombreuses pharmacies. Les produits solides sont aussi disponibles dans plus de 150 magasins au Québec (incluant les Rachelle-Béry).