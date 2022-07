La Distillerie Birster de Val-des-Sources remporte deux distinctions

Val-des-Sources - Le Gin Birster contre vents et marées de la distillerie Birster de Val-des-Sources, vient tout juste de se voir décerner deux prestigieuses médailles d’or à la compétition Global Gin Masters de Londres. L’édition 2022 qui se déroulait au cours du mois de juin dernier, le gin Birster s’est démarqué en remportant un doublé d’or dans la catégorie « Organic » et ensuite dans la catégorie la plus convoitée. Celle du « London Dry ». La compétition Global Gin Masters récompense l’excellence dans l’univers des spiritueux. Un regroupement d’experts composés de journalistes spécialisés, d’acheteurs, de mixologues et d’éducateurs de l’industrie sont appelés à sélectionner les meilleurs produits de chacune des catégories, en fonction de l’apparence, des arômes, de la bouche et de l’équilibre général du spiritueux.

« Cette reconnaissance est synonyme de consécration ultime. Non seulement nous gagnons l’or dans la catégorie “organic gin”, nous gagnons l’or dans la catégorie “London Dry Gin” dans l’une des plus prestigieuses compétitions au monde à Londres, le berceau du London dry. » Mentionna M.Philippe Birster, copropriétaire de la Distillerie Birster.

Installée au 404 de la rue du Roi à Val-des-Sources depuis quelques années à peine, la distillerie locale, fondée et administrée par les frères Guillaume et Philippe Birster, produit le gin Birster certifié biologique et ayant la particularité d’être élaboré à partir d’un alcool neutre à base de canne à sucre. Ce dernier est par ailleurs disponible sur les tablettes de la société des alcools du Québec (SAQ) depuis mai 2021.