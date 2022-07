Un espace dédié à la recherche de solutions créatives et à l’innovation durable

Val-des-Sources – Aujourd’hui avait lieu l’inauguration du GYM A21, un nouveau lieu pour outiller et inspirer les porteurs de projets de la Région des Sources et des environs. Cet espace vient ancrer spatialement l’expertise du territoire en matière de développement durable et de collaborations intersectorielles; expertise développée depuis plusieurs années grâce à l’Agenda 21.

Ce lieu de rencontre et de travail multidisciplinaire favorisera l’inventivité, le développement de partenariats et l’émergence de projets au service du bien-être des communautés. Des formations, des conférences et des ateliers y seront offerts et des groupes de discussion pourront y être organisés. Aussi, un fonds sera instauré pour soutenir la recherche de solutions créatives visant à résoudre des problématiques en lien avec le développement des communautés rurales.

Afin de réaliser ce projet, la MRC des Sources s’est alliée à de nombreux partenaires. C’est un montant de 856 899 $ qui a été investi pour débuter le projet dont une contribution financière de 521 392 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralités (FRR).

La MRC des Sources a procédé récemment à l’embauche d’une conseillère en développement collaboratif, Mme Mélanie Gendron St-Onge, afin d’accompagner les porteurs de projets dans leurs processus d’idéation. Le GYM A21 sera ouvert sur les heures de bureau en semaine et certaines soirées chaque mois. La période estivale permettra de finaliser l’aménagement du lieu à partir des commentaires des premiers usagers et servira à planifier le programme d’activités qui sera officiellement lancé à l’automne 2022.

« Comme ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C’est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus. Je suis fière de l’annonce d’aujourd’hui! », Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Ce projet est en lien direct avec la démarche globale de la MRC, reposant sur son Agenda 21 local, qui vise à mettre le développement durable au cœur de ses actions. Ce lieu sera un pas de plus vers la transition économique durable que la MRC a entreprise et nous pouvons la féliciter! », André Bachand, député de Richmond.

« Ça fait des années que nous mettons en pratique le développement durable et que nous misons sur les partenariats pour réaliser nos projets. Avec le GYM A21, nous souhaitions partager et démocratiser ces savoir- faire qui nous ont permis de concrétiser des projets majeurs pour notre région et qui ont souvent eu des impacts positifs au-delà même de nos attentes. », Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

« Ce nouveau lieu permettra à des employeurs tels que la Caisse Desjardins des Sources d’avoir accès à un outil essentiel, notamment en ces temps de pénurie de main-d’œuvre, afin de stimuler l’innovation. Pour relever, entre autres ce défi, la créativité et la multidisciplinarité sont deux compétences incontournables pour la mobilisation de nos équipes. », Éric Lafrenière, directeur général Caisse Desjardins des Sources.