Lancement officiel du plan de développement de la zone agricole et agroforestière des Sources

Val-de-Sources —C’est depuis les locaux de l’entreprise Le Porc des Roy de Danville, dont la MRC des Sources et ses partenaires ont procédé, dans la matinée du jeudi 23 juin dernier, au dévoilement officiel du nouveau Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZA²) de la région des Sources.

En partenariat avec la Table de coordination agroalimentaire et forestière des Sources et avec le soutien financier du ministère de l’Agriculture, le conseil des élus de la MRC des Sources avait d’ores et déjà officiellement adopté son nouveau Plan de développement PDZA², le 18 mai dernier. Lequel dont la réalisation aura été rendue possible grâce à l’ensemble des producteurs, intervenants du milieu agricole et forestier et représentants d’organismes qui ont participé aux démarches de consultations publiques.

De ce fait, quatre enjeux sont ressortis comme étant prioritaires soit : la relève et l’entrepreneuriat ; l’agroenvironnement et les changements climatiques ; la transformation, la distribution et la mise en marché de même que l’identité et l’occupation dynamique du territoire agricole et forestier.

Prenant la parole lors de l’évènement, le préfet de la MRC des Sources M. Hugues Grimard souligna ceci : « Je crois sincèrement que pour trouver des solutions innovantes à ces enjeux qui reviennent presque partout en ruralité, nous n’avons pas le choix d’élargir nos perspectives et de penser en dehors de la boîte. C’est justement ce que je constate dans notre nouveau PDZA et ça me rend fier du travail réalisé. »

Le communiqué d’information émanant des bureaux de la MRC fit également état d’une présentation de la part de trois intervenantes œuvrant au mieux-être et la santé psychologique des producteurs agricoles et de leur famille, un des aspects étant ressorti comme prioritaire dans la 2e mouture du PDZA.

Il est à noter que la rencontre s’est agréablement terminée par une dégustation de saucisses et de bières locales, le tout afin de favoriser le réseautage entre les acteurs présents.