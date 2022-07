La Caisse des Sources devient partenaire du projet de Centre récréatif de Val-des-Sources

Val-des-Sources – La Caisse Desjardins des Sources est heureuse d’annoncer aujourd’hui une contribution de 35 000 $ au Centre récréatif de Val-des-Sources. Consciente de l’impact positif d’une telle infrastructure sur la qualité de vie des résidents de la ville et de la région, la Caisse s’est empressée de confirmer sa participation à l’achat d’un équipement essentiel à la fabrication de la glace, un condensateur-évaporateur.

Pour la santé et la communauté

L’appui financier de la Caisse s’inscrit dans les engagements de la Caisse envers le dynamisme et la santé socioéconomiques du milieu. « La Caisse est fière de s’impliquer concrètement dans son milieu. En tant que coopérative financière, tous les aspects de la santé sont importants pour nous. Oui, la santé financière, mais aussi la santé physique et les saines habitudes de vie », indique madame Marie-Anne Labrecque, présidente de la Caisse.

Elle souligne également que le centre récréatif permet aux jeunes et moins jeunes de s’adonner à leurs sports, tout en encourageant la discipline et le travail d’équipe ; des qualités essentielles pour développer de saines habitudes dans la vie personnelle et professionnelle.

De son côté, le président du Centre récréatif de Val-des-Sources, monsieur Pierre Benoît, accueille avec beaucoup d’enthousiasme l’engagement de la Caisse Desjardins des Sources. « L’importante contribution de la Caisse nous permet de compléter le financement pour l’achat de cet équipement, qui est essentiel pour la poursuite de nos activités et nous remercions la Caisse qui appui le centre récréatif depuis plusieurs années ».