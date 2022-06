André Bachand remet 5000 $ pour animer l’Étang Burbank

Danville — Le député de Richmond, André Bachand, a octroyé 5000 $ à la Corporation de l’étang Burbank par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole afin de lui permettre de mener ses activités d’animation du site naturel.

Parmi les activités prévues pour l’été 2022, l’organisme prévoit faire l’acquisition et installation de la sculpture du Grand Héron de l’artiste Indra Singh sur le site. Cette œuvre s’insère dans la route suprarégionale des sculptures de l’artiste et contribuera à attirer des visiteurs sur le site et le faire rayonner à l’échelle du Québec.

La Corporation entrevoit également d’organiser, en 2023, le premier Bioblitz à l’Étang Burbank, ce qui permettra de faire un grand inventaire de la biodiversité de ce milieu humide et aire protégée. Des équipes d’experts (biologistes) accompagnés de citoyens seront mobilisées pour l’occasion, afin de procéder aux observations.

« Grâce à ses généreuses contributions, le député André Bachand contribue significativement à mettre en œuvre nos différents projets. Il participe ainsi à notre mission qui est de protéger et de mettre en valeur ce site unique qu’est l’Étang Burbank. Son appui indéfectible, année après année, est grandement apprécié. », Benjamin Laramée, président de la Corporation de l’Étang Burbank

« La Corporation a fait un excellent travail de préservation et de valorisation de l’Étang Burbank au cours des 20 dernières années. C’est grâce à la mobilisation de ces passionnés que nous pouvons compter aujourd’hui sur un site magnifique qui permet la manifestation d’activités culturelles et de loisir d’une grande qualité. Leur impact est majeur et j’ai l’immense plaisir de les accompagner financièrement. », André Bachand, député de Richmond