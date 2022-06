Kevin Bombardier élu à la présidence de la CDC du Val-Saint-François

Val-Saint-François —À la suite de l’annonce du départ d’Isabelle Forcier, les membres de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François ont donné leur confiance à Kevin Bombardier, directeur général de Valcourt 2030, à titre de Président de l’organisme.

Entouré d’un conseil d’administration nouvellement élu, M. Bombardier a obtenu l’appui de ses pairs pour un mandat de deux ans.

« Nous avons la chance de compter sur une équipe dynamique et expérimentée pour réaliser des projets collectifs et novateurs pour la région. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’entame ce nouveau défi », a souligné M. Bombardier à la suite à son élection.

Kevin Bombardier est bien connu dans le milieu. Directeur général de Valcourt 2030 depuis près de quatre ans, un organisme de développement socioéconomique et culturel de la région, M. Bombardier a accumulé diverses expériences professionnelles et de nombreuses implications bénévoles au cours des dernières années. Il a notamment œuvré auprès de divers organismes comme Pro-gestion Estrie, la MRC du Val-Saint-François ou encore au Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson.