Enviro5 fait sa place chez les grands une brique à la fois

Saint-Georges-de-Windsor — L’entreprise familiale Enviro5, spécialisée dans les services environnementaux, dont le nettoyage de fosses septiques, est devenue un joueur majeur au fil des ans, mais la priorité demeure d’offrir un service rapide, courtois et personnalisé selon les exigences de la clientèle régionale.

Le 1er avril 2022, la compagnie Normand Brassard fosses septiques de Saint-Georges-de-Windsor est devenu membre du groupe Enviro5. « Nous avons fait beaucoup d’acquisition au cours des dernières années. Loin de nous l’idée de devenir un monopole. Ce n’est pas ça du tout. Ce sont des gens prenant leur retraite dans le domaine qui nous font des offres », insiste Frédéric Côté, président de Enviro5.

En fait, Enviro5 s’est bâti à coup d’acquisitions. « Ce n’est pas nous qui cognons aux portes pour acheter d’autres compagnies. Nous ne sommes surtout pas une multinationale qui veut prendre le marché de façon absolue. Enviro5 est une compagnie sérieuse qui a été construite brique par brique. C’est d’ailleurs une compagnie familiale », soutient le président de l’entreprise.

L’esprit d’équipe et le plaisir de travailler sont d’ailleurs au cœur des valeurs entretenues par la direction d’Enviro5.

Le siège social est situé à Roxton Pond, dans la région de Granby. La compagnie possède un point de service à Drummondville sous le nom Vacuum Drummond. Elle est aussi installée dans la région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

Globalement, Enviro5 dessert l’Estrie, Sorel, Tracy, Drummondville, Trois-Rivières et Victoriaville. Il y a aussi le Haut-Saint-François, le Val-Saint-François et la MRC des Sources.

Au total, l’entreprise peut compter sur 110 employés spécialisés dans le nettoyage de fosses septiques, nettoyage industriel, commercial, agricole, dans le déblocage de conduits, et aussi dans les matières dangereuses.

La compagnie a également signé des contrats avec les MRC de Drummond, des Maskoutains, d’Acton, de Coaticook. Elle œuvre aussi dans plusieurs municipalités. En 2023, elle desservira la Ville de Magog.

La compagnie possède deux centres majeurs de traitement des boues de fosses septiques, un dans la région de Cowansville et l’autre à Roxton-Pond.

« Nous sommes maintenant un joueur majeur dans la gestion des matières de fosses septiques. Nous avons un service intégré pour les municipalités. Avec nos centres de traitement, nous sommes capables de donner le service du début à la fin. Il y a aussi notre grande capacité de gestion informatisée », souligne M. Côté.

Ainsi, la compagnie a développé une grande notoriété dans le marché avec une équipe vraiment exceptionnelle. « La majorité des gens qui travaillent ici sont avec nous depuis très longtemps. Ce sont des gens très compétents. Ils ont évolué dans l’entreprise. Il y a d’ailleurs beaucoup de possibilités d’avancement dans l’entreprise », soutient le président.

Avec les acquisitions, l’entreprise Enviro5 préserve les emplois dans les régions.

Il s’agit donc d’une entreprise en pleine croissance, mais qui ne vise surtout pas le monopole. « Nous serons de plus en plus visibles dans la région de Sherbrooke. La réalité, c’est que nous voulons améliorer la qualité du travail que nous faisons et de bien nous enraciner dans les régions où nous évoluons », termine M. Côté.