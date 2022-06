Québec remet une aide financière de 3000 $ à l’organisation du Festival country de Wotton

Wotton —Le 31 mai dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, annonçait l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 3000 $ au Festival country de Wotton.

Cette contribution monétaire, provenant du Programme de soutien à l’action bénévole, viendra accompagner la reprise des activités du festival et la réalisation de son édition 2022. Rappelons que ce dernier avait dû, lui aussi, suspendre ses opérations au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

Or le festival sera de retour pour sa 16e édition du 28 au 31 juillet prochain, avec une programmation haute en couleur. Plus d’une trentaine d’artistes fouleront donc les planches de la scène wottonaise lors de l’évènement, dont notamment : l’ex-académicienne Annie Blanchard, René Turgeon, les Cousins Branchaud et Israël Proulx.

M. André Bachand souligna l’apport important de ce festival à la culture régionale et québécoise.

« Le Festival country de Wotton fait partie de la tradition dans notre région. Il s’agit d’une belle occasion de renouer avec nos racines et de nous rassembler. Ce type d’événement est un moteur essentiel à la diffusion et à la promotion de notre culture et il constitue un véhicule de développement touristique et économique intéressant. »

« Après avoir dû annuler l’événement au cours des deux dernières années à cause de la pandémie, nous sommes de retour en force en 2022. Nous avons réussi à mettre sur pied une programmation d’une grande qualité qui saura certainement attirer les gens de Wotton, mais aussi des visiteurs d’un peu partout au Québec. Merci à André Bachand pour l’aide financière. Pour nous, ça fait une immense différence. », mentionne pour sa part le président du festival, M. Jean Richard, lui qui peut également compter sur le travail et l’implication de plusieurs dizaines de bénévoles passionnés, ayant à cœur la culture et le développement régional.