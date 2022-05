Des appuis financiers au Festival des Gourmands et au Symposium des arts

Val-des-Sources — Deux évènements d’envergures dans les Sources se voient octroyer de l’aide financière de la part du gouvernement du Québec.

En effet, le 1er mai dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, annonçait au nom de sa collègue ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, un appui financier combiné de 39 000 $ aux deux organismes pour l’année 2022-2023.

Ainsi, le Symposium des arts de Danville se voit attribuer un montant de 9000 $, alors que le Festival des Gourmands de Val-des-Sources recevra pour sa part la somme de 30 000 $.

Ces aides financières, versées dans le cadre du Programme d’aide financière aux festivals et événements, sont composées d’un montant de base de 26 000 $, auquel la ministre a ajouté une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 13 000 $, en raison des impacts causés par la Covid-19.

Le Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques vise à pallier les enjeux liés au financement notamment quant à la stabilité et la prévisibilité de l’aide accordée à cette industrie en plus de soutenir son émergence, sa croissance et son innovation.

Le Festival des Gourmands, qui en sera à sa 43e édition, reviendra à une formule régulière cette année et se tiendra du 18 au 21 août prochain, sur le site du parc Dollard à Val-des-Sources.

Le Symposium des arts de Danville sera quant à lui sera présenté lors de traditionnelle fin de semaine de la fête du Travail, soit du 2 au 5 septembre 2022.