Réalisation d’un portrait manufacturier pour la MRC du Val-Saint-François

Richmond — Alors que la réalité postpandémique revient tranquillement à la normale, les conseillers en développement économique dans le Val-Saint-François uniront leurs forces pour aller à la rencontre des quelques entreprises manufacturières du territoire à compter de juin pour réaliser un portrait manufacturier du territoire de la MRC.

Les équipes de Développement Val-Saint-François (DVSF) et du Centre d’aide aux entreprises du Val Saint-François (CAE) travailleront en étroite collaboration dans la réalisation du portrait des entreprises du Val.

Ce projet d’envergure se déroulera jusqu’à l’automne 2022 et impliquera de rencontrer individuellement l’ensemble des entreprises manufacturières et industrielles de la MRC du Val-Saint-François afin de collecter de l’information via un questionnaire qui répondra à trois objectifs précis soit expliquer la nouvelle gamme de services qui est à leur disposition sur le territoire, mettre à jour le répertoire d’entreprises et faire un portrait manufacturier du territoire.

Priorités pour 2022

En 2021, les équipes de DVSF et du CAE ont travaillé rigoureusement en accompagnant un grand nombre d’entrepreneurs et d’entreprises sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Qu’il s’agisse, entre autres, du démarrage d’une entreprise, d’un projet d’expansion, d’un transfert d’entreprise, ou encore, de la création d’une entreprise d’économie sociale, le service de conseils aux entreprises est prêt à entamer 2022 en guidant et en soutenant les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs projets d’affaires et la rétention d’une main-d’œuvre de qualité.

Le territoire peut compter avec des expertises tant pour les domaines touristiques, qu’agricoles, de services ou manufacturiers. Plusieurs fonds pour le Val-Saint-François sont gérés par DVSF et le CAE.

Il est possible de les consulter en visitant le site Internet de la MRC du Val-Saint-François au www.val-saint-francois.qc.ca, dans la section Développement socio-économique, ou en téléphonant au 819 826-6505; et en visitant le site Internet du CAE au www.caevsf.net, ou en téléphonant au 819 826-6571.