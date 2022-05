Usinatech : une entreprise qui s’investit dans le développement et le perfectionnement de ses employés 

Melbourne - De concert avec le Service aux entreprises de l’Estrie, Usinatech, entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de haute précision, a offert à 9 de ses employés une formation théorique et pratique de 645 heures pour l’obtention d’une attestation d’études professionnelles d’opération sur machines-outils à commande numérique.

Le nouveau défi a débuté en décembre dernier et a été réalisé en milieu de travail. Les employés ont bénéficié de notre magnifique salle de classe et ils ont pratiqué leurs compétences acquises sur nos équipements de productions de pointe. À la fin avril 2022, les employés participants ont été promus à des postes d’opérateurs spécialisés CNC, ce qui leur a permis d’obtenir une meilleure rémunération. Toute l’équipe tient à les féliciter pour ce bel accomplissement !

Chez Usinatech, l’épanouissement professionnel et personnel, la valorisation et le bien-être de ses employés font partie intégrante de la mission organisationnelle. En effet, l’entreprise préconise avant tout la formation continue, l’innovation technologique, la mise en place d’activités sociales et la conciliation travail-vie personnelle pour assurer la rétention et la mobilisation de ses équipes. Des éléments qui ont la cote et qui rendent le quotidien des employés plus facile, agréable et motivant.