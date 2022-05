La communauté d’affaires découvre les nouvelles installations d’ABS Remorques

Val-des-Sources —Le 26 avril dernier, la communauté d’affaire de la MRC des Sources était invitée à un évènement de réseautage, qui se tenait au cœur des nouvelles installations de l’entreprise ABS Remorques, situé au 150 rue de l’Ardoise à Val-des-Sources.

Chapeauté par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES), le rassemblement de types 5 à 7 aura permis aux visiteurs de découvrir la toute nouvelle usine d’ABS Remorques, qui en fait, représente la première phase du grand projet d’investissement et d’agrandissement de l’usine annoncé en mai 2021.

Pour le directeur général de l’entreprise, M. Pier-Olivier Gouin, il s’agissait d’un moment privilégié pour présenter et procéder à l’inauguration officielle des lieux, en plus d’échanger sur la vision et les plans à moyens et longs termes du fabricant de Remorques.

On ne dénombre pas moins d’une quarantaine de personnes s’étant déplacées pour l’occasion, dont notamment quelques partenaires du projet qui en étaient pour certains à une première visite des lieux. M. Pier-Olivier Gouin se disait ravi de l’initiative de la CCES et d’avoir été l’hôte de cet évènement rassembleur dans les locaux d’ABS remorques.

« J’aimerais prendre le temps de remercier la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources pour l’évènement, de même que l’ensemble de gens du milieu qui ont répondu favorablement à l’invitation. Ce fut un réel plaisir d’accueillir tout le monde et de retracer en quelques lignes l’historique de l’entreprise, tout en rappelant les raisons qui nous ont menés à l’expansion actuelle de nos infrastructures à Val-des-Sources. », mentionne généreusement le DG de l’entreprise.