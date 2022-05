Près de 85 000 $ pour soutenir les infrastructures jeunesse dans Richmond

Actualités-L’Étincelle — Afin de soutenir les organismes jeunesse et d’en favoriser le maintien et l’amélioration des locaux, le député de Richmond, André Bachand, a dévoilé les résultats de l’appel à projets 2022-2023 du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse du Secrétariat à la jeunesse.

Deux projets de la circonscription recevront un appui gouvernemental, pour un total de 83 183 $.

Il s’agit de La Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt (33 183 $) et de La Croisée des sentiers de Val-des-Sources (50 000 $).

En tout, 18 projets, répartis dans 10 régions du Québec et totalisant des investissements de plus de 2 millions $, recevront du financement de la part du gouvernement.

En réponse au succès du Programme, l’appel à projets 2023-2024 est prévu ce printemps. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d’abord, par le dépôt d’un avis d’intention, puis par celui d’une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.

« Je suis fier que notre gouvernement donne les moyens à des organismes tels que la Maison des jeunes L’Initiative et La Croisée des sentiers d’améliorer la qualité de leurs locaux. Avec des missions toutes plus nobles les unes que les autres, les organismes jeunesse ont un réel pouvoir de changer le destin de milliers de jeunes, partout au Québec. D’ailleurs, j’aimerais personnellement encourager les jeunes de la circonscription à s’engager et à participer aux activités proposées, car ce sont des occasions uniques de s’enrichir et de grandir », André Bachand, député de Richmond.