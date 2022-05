Pierre Fitzgibbon de passage à Alliance Magnésium

Val-des-Sources – Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, va profiter de son passage dans la région, le 17 mai prochain, pour faire une visite à l’usine d’Alliance Magnésium et rencontrer les dirigeants de la société.

L’entreprise, ayant des bureaux à Val-des-Sources, opère un centre de coulée de lingots de magnésium à partir de matières recyclées et planifie actuellement la construction d’installations de production de 25 000 tonnes métriques par an de magnésium et de 80 000 tonnes métriques par an de silice amorphe. Première étape de plusieurs phases d’expansion, ce projet est conçu de manière à augmenter progressivement la production de magnésium et de silice amorphe, tout en procédant à l’extraction d’autres minéraux critiques se trouvant dans les haldes, dont du sulfate de nickel et de l’oxyde de fer destinés à l’industrie des batteries ainsi de l’oxyde de magnésium. Ce projet créateur d’emplois de qualité offre une triple valeur économique et environnementale, il permet une valorisation des haldes, la production de minéraux critiques les plus propres au monde et contribue au défi planétaire de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de lutte au réchauffement climatique.

Plus tard, dans le cadre de sa visite, M. Fitzgibbon se joindra au député de Richmond, André Bachand, afin de prendre part à une activité partisane au cours de laquelle ils rencontreront des militants, des dirigeants d’entreprises et d’organismes ainsi que des élus municipaux. L’activité aura lieu au Parc historique La Poudrière de Windsor de 17h30 à 19h30. Il s’agira d’une occasion en or pour les gens de la région de voir et d’entendre le ministre.

« C’est un honneur de recevoir mon collègue chez nous dans le cadre de cette activité importante pour notre région et notre parti. La venue de M. Fitzgibbon dans Richmond constitue une occasion tout indiquée de lui faire part des enjeux et des défis du comté. Il s’agit également d’une belle opportunité pour les gens d’affaires de connaître sa vision de la conjoncture économique et de discuter de l’avenir économique de notre région et du Québec en entier ». - André Bachand, député de Richmond