Le Club de ski de fond de Val-des-Sources reçoit un appui de 1000 $

Val-des-Sources - Le 28 avril dernier, le député de Richmond, M. André Bachand annonçait l’octroi d’une aide financière de 1000 $ au Club de ski de fond des Sources, afin de contribuer à la préservation des installations et à la continuité des services offerts.

Administré et entretenu de manière entièrement bénévole, le Club offre à la population de la MRC et aux visiteurs, des accès gratuits à plus de 15 kilomètres de sentiers désignés pour le ski et près de sept kilomètres pour les adeptes de la raquette.

Présentée à M. Pascal Lapointe, Vice-président du Club de ski de fond de Val-des-Sources et versé dans le cadre du programme d’aide à l’action bénévole, cette contribution permettra notamment de favoriser le maintien de ces activités.

« Je ne peux que souligner le travail des bénévoles du Club de ski de fond des Sources qui rendent accessibles gratuitement plusieurs kilomètres de sentiers de ski et de raquette chaque hiver. Ils jouent un rôle crucial afin de permettre aux gens de la région de faire de l’activité physique et d’adopter un mode de vie saine au cours de cette période de l’année où il est souvent moins facile de trouver des occasions de bouger. », souligne André Bachand.

Monsieur Lapointe s’est quant à lui dit très heureux de cette aide financière.

« Le Club de Ski de Fond des Sources, opéré par des bénévoles, offre à la population de la MRC et des environs des sentiers de ski de fond et raquette complètement gratuitement. Nous remercions le Député de Richmond, André Bachand, pour son aide financière. Ceci nous permettra de préserver les infrastructures du Club de ski de fond et de maintenir la gratuité des services de cet attrait touristique hivernal important sur le territoire. Merci de nous soutenir », mentionne le Vice-président.