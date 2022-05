Le Parc régional du Mont-Ham remporte la mention « Employeur engagé pour la réussite éducative »

Ham-Sud - Le concours « Mon boss c’est le meilleur », organisé par le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE), en collaboration avec Conciliation Études-Travail Estrie et lancé en février dernier dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie, en était à sa 3e édition cette année.

Après avoir vu la ferme et fromagerie La Maison Grise de Wotton et le P’tit Bonheur de Saint-Camille recevoir pareil honneur respectivement en 2020 et 2021, voilà que la palme revient cette fois au Parc régional du Mon-Ham et à la responsable de l’accueil et du service à la clientèle de l’endroit, Mme Christine Leroux.

C’est la jeune Élaudy Duteau, étudiante à l’école secondaire de l’Escale et également employée au Parc régional du Mont-Ham, qui avait proposé la candidature de madame Leroux au grand concours thématique.

« Christine est la meilleure boss, puisqu’elle est toujours ouverte à mes disponibilités, mes questionnements, mes suggestions et encore. Elle est toujours là pour moi, quand elle voit que je me sens différente d’habituellement. Elle est à l’écoute, elle est toujours prête à m’aider en cas de besoin et à m’en apprendre plus. Le Mont-Ham est mon premier emploi. Mes horaires sont idéaux, j’ai du temps pour moi, pour mes études. C’est le premier job que beaucoup de monde aimerait avoir, surtout avec cette équipe incroyable. C’est une personne à l’écoute, généreuse, constamment joyeuse, ouverte d’esprit, très sympathique et sociable, dynamique… Bref la meilleure boss qu’on ne peut avoir. », mentionne l’étudiante au sujet de sa patronne.

Le Parc régional figure donc parmi les sept employeurs nommés « employeurs engagés pour la réussite éducative » en Estrie.

« Encore une fois cette année, nous observons combien les jeunes apprécient l’écoute, l’ouverture d’esprit et la flexibilité de leur employeur », mentionne par voie de communiqué Mme Lisa Champeau, agente de développement en mobilisation des gens d’affaires au Projet PRÉE.

« Mais au-delà de leurs bonnes pratiques de conciliation études-travail, les employeurs se démarquent tout particulièrement par leurs petites attentions et l’ambiance conviviale qu’ils offrent en milieu de travail. C’est la preuve que de petits gestes simples au quotidien peuvent avoir un impact important dans le parcours d’un jeune. » A-t-elle également ajouté.