La Caisse Desjardins des Sources connaît une solide performance au bénéfice de ses membres et clients

Val-des-Sources – Le 5 avril dernier, la Caisse Desjardins des Sources a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’Assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 1 022 430 M$. Un montant de 894 663 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 127 767 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne M. Marc-André Letendre, président de la Caisse.

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 6,15 M$, en hausse de 35 % par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 8 %, pour s’établir à 1,20 G$ pour la même période.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu ci-haut mentionné, la Caisse a distribué en 2021 115 577 M$ à la collectivité, soit 31 650 $ en commandites et en dons ainsi que 83 927 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

« Nous sommes très fiers d’avoir soutenu plusieurs partenariats en lien avec nos quatre priorités d’investissement : éducation, santé et saines habitudes de vie, engagement citoyen et œuvres humanitaires et développement et diversification économique, avec des partenaires tels que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources et le Centre d’action bénévole des Sources, mentionne M. Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse. C’est grâce à nos membres, chaque année, que la Caisse appuie plusieurs initiatives locales dans différents secteurs qui enrichissent la vie des personnes et des communautés. »

En terminant, quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et cette dernière a reçu un nombre de candidatures inférieur au nombre de postes à combler. Ont donc été élus par acclamation :

▪ Mme Jacinthe Laroche Pelletier