Val-des-Sources — Le 14 avril dernier, le député de Richmond M. André Bachand a annoncé une aide financière de 10 000 $ au Centre récréatif de Val-des-Sources. Cette contribution versée par le député, s’avère des plus importantes pour l’organisme, qui rappelons-le est un OBNL à part entière.

En plus de soutenir le maintien des activités sportives et culturelles de l’endroit en période de reprise post-pandémique, ces sommes s’imbriqueront également dans un projet de remplacement d’équipement. En effet, le Centre récréatif de Val-des-Sources, abritant notamment l’aréna Connie-Dion et les locaux du centre de conditionnement physique, se doit de procéder au remplacement d’un condensateur-évaporateur essentiel au maintien des activités de l’aréna.

Datant de 2003, cette pièce, dont le coût est estimé à 100 000 $, en était venue à la fin de sa durée de vie utile. Il est à noter que la MRC des Sources et Desjardins ont également annoncé leur participation à ce projet.

Le député de Richmond souligna l’importance de soutenir l’organisme en cette période de reprise « Maintenant que la pandémie tire à sa fin, les citoyens seront de plus en plus nombreux à regagner les installations sportives et culturelles de notre région. Il est crucial qu’ils puissent compter sur des activités de qualité et que l’on maintienne nos infrastructures en bonne santé. », de commenter M. Bachand.

Pour le coordonnateur du Centre récréatif, M. Daniel Garant, cette aide financière arrive en temps opportun « Cette aide financière arrive à point considérant les défis en lien avec la pandémie et nos enjeux de maintien de nos équipements. La glace constitue l’une de nos matières premières les plus importantes et il est essentiel de pouvoir assurer une surface de qualité à nos citoyens. »