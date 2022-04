OSEntreprendre : les lauréats sont connus dans le Val-Saint-François

Richmond – Les lauréats du 24e concours du Défi OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François sont maintenant connus.

Dans le volet Création d’entreprise, il y avait trois catégories. Ainsi, dans la catégorie Services aux individus, le camping Pura Vida Lodge & Sup, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, a mérité les grands honneurs.

Dans la catégorie Bioalimentaire, c’est Sojà d’ici Inc, de Racine, une entreprise de tofu biologique, qui a été couronné.

Dans la catégorie Services aux entreprises, la bourse a été remise à la Petite Fermette, du Canton de Valcourt.

Finalement, dans le volet Faire affaire ensemble, la fromagerie Nouvelle France, de Racine, a gagné la bourse.

Les lauréats ont reçu une bourse de 100 $. Ce concours leur a aussi permis d’avoir une certaine visibilité dans les médias locaux.

Les entreprises lauréates passent maintenant au niveau régional pour l’Estrie. Après quoi, ce sera la grande finale provinciale.

« Lorsque j’ai passé l’étape du régional, ça m’a apporté de la confiance. Je vous dis de ne pas lâcher. C’était une façon de savoir que je m’en allais dans la bonne direction. J’avais une bonne équipe à mes côtés. Cette expérience m’a permis de rester les deux pieds sur terre. Il faut toujours parler de son projet avec passion. Il faut toujours évoluer sans oublier nos valeurs. Il faut écouter votre instinct et la petite voix intérieure », a souligné Annick Gélinas, présidente d’honneur et propriétaire de la Bouchère du Village, de Richmond, juste avant la remis des prix.

Huit entreprises avaient déposé leur candidature à travers la MRC du Val-Saint-François.

Lauréat

Pour cause de Covid, les propriétaires du camping Pura Vida Lodge & Sup, Karine Serra et Ghislain Riberdy, n’étaient pas présents lors de la remise des bourses la semaine dernière lors d’un 5 à 7. Ils étaient tout de même très heureux d’apprendre la nouvelle.

« Nous sommes très contents. L’entreprise va avoir un an cette année. Pour nous, c’est comme une petite tape dans le dos pour nous dire de continuer notre bon travail », a souligné Mme Serra, lors d’une entrevue téléphonique.

Selon elle, ce concours donnera de la visibilité à son entreprise et permettra de concrétiser tous les projets envisagés. « Un projet comme ça ne peut se faire seul. Le concours nous a permis de nous retrouver bien entourés. Entre autres, Desjardins et Développement Val-Saint-François ont été d’une grande aide. Nous avons eu accès aux outils dont nous avions besoin », a insisté Mme Serra.

Les propriétaires souhaitent donner une seconde vie au camping. « Nous voulons nous différencier des campings conventionnels. Nous avons une approche différente. Notre activité de paddle board est actuellement au centre de notre développement. Notre bateau très coloré sert à transporter les gens avec leur planche. Nous sommes les seuls au Québec à offrir ce genre de service », a affirmé Mme Serra.

« Nous travaillons beaucoup en collaboration avec les commerces du secteur, ce qui nous permet d’offrir des activités originales, dont un 5 à 7 sur le bateau avec des produits locaux », a dit la propriétaire du camping, en ajoutant que l’aspect « Van Life » sera développé au cours des prochains mois.