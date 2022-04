400 000 $ pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air

Actualités-l’étincelle — Le député de Richmond, M. André Bachand, avait de bonnes nouvelles pour les gens de sa région, alors que de ce dernier annonça récemment, au nom de sa collègue ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, l’octroi d’une aide financière combinée d’importance. Ainsi, dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA), une somme de 398 822,47 $ sera redistribuée parmi quatre organisations de la circonscription.

Le gouvernement du Québec verse donc la somme de 131 612,34 $ à la Ville de Richmond pour l’aménagement de pistes de vélo de montagne au parc Gouin, la Ville de Danville reçoit quant à elle un montant de 141 935,12 $ pour le réaménagement du sentier de l’étang Burbank, 85 990,01 $ est remis au Parc historique de la Poudrière de Windsor pour des travaux sur le Parcours de la Poudrière et 39 285 $ à Développement du Mont Ham pour la mise à niveau du sentier Intrépide.

« La randonnée en sentiers fait partie des meilleures façons de profiter du patrimoine naturel de notre belle région. Ceci permet de mettre en valeur nos sites incroyables, de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et de promouvoir le tourisme. Cette aide financière contribuera de façon importante à la préservation de nos milieux naturels, ainsi qu’à faire bouger notre population », de souligner fièrement André Bachand.

La mairesse de Danville, Mme Martine Satre, a dit accueillir cette nouvelle avec grande satisfaction. « L’étang Burbank est l’une des grandes fiertés de la communauté danvilloise depuis de nombreuses années, mais nous n’avons pas les ressources financières nécessaires pour le mettre en valeur comme nous le souhaitons. Cet octroi survient à ce moment opportun et nous permettra de réaménager le sentier pour qu’un maximum de gens d’ici et d’ailleurs puissent en profiter pleinement. »

« Cette subvention permettra de rendre les sentiers encore plus attrayants. Les sentiers de la Poudrière représentent une belle fierté pour les gens de Windsor ainsi que les citoyens de Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier de Brompton qui pourront aussi en bénéficier via l’entente intermunicipale. », mentionna pour sa part Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor

« Cette subvention nous permet d’investir dans des aménagements pour les sentiers de la Poudrière au grand bonheur des utilisateurs. » Ajouta M. Daniel Pelletier, président des Parcours de la Poudrière.