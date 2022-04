Dévoilement des lauréats des Sources au Défi OSEntreprendre

Val-des-Sources – La MRC des Sources est fière de dévoiler les lauréats locaux du 24e défi OSEntreprendre et tient à remercier tous les entrepreneurs qui ont soumis leur projet au concours.

Les trois gagnants du concours sont :

Entreprise VICEM pour le volet Services aux entreprises

Entreprise VICEM est une entreprise spécialisée dans le lavage automobile à domicile se déplaçant sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Entreprise VICEM facilite la vie des entrepreneurs en leur permettant d’optimiser leur temps au quotidien tout en assurant une image professionnelle impeccable. Elle accompagne les entrepreneurs dans cette volonté de faire bonne impression au quotidien.

Le Wagon Volant pour le volet Services aux individus

L’entreprise le Wagon Volant travaille à la création d’un resto-bar dans la municipalité de Wotton. La municipalité a perdu son service permanent de restauration depuis des années et l’entreprise souhaite répondre aux besoins des résidents et des touristes en mettant en valeur dans l’assiette les produits locaux de la Région des Sources. L’entreprises est située dans un édifice centenaire qui abritait autrefois le magasin général.

Le Comptoir St-Vrac pour le volet Faire affaire ensemble

Le Comptoir St-Vrac est une épicerie de villages dédiée à la souveraineté alimentaire. L’entreprise déploie une chaîne d’approvisionnement responsable vouée à la revitalisation des terroirs. La recherche, l’expérimentation et l’éducation se retrouvent au coeur de leurs pratiques d’affaires, tout en misant sur le respect et la préservation du savoir-faire traditionnel.

« Des concours comme le Défi OSEntreprendre permettent de souligner tout le travail réalisé par les entrepreneurs de notre territoire et de faire rayonner les projets qui nous rendent fiers. Au nom des maires de la MRC des Sources, je tiens à féliciter tous les lauréats et je remercie les entreprises qui ont pris le temps de déposer leur candidature au concours », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

En terminant, nous souhaitons aussi souligner la participation des jeunes de la Région des Sources qui ont participé au volet Scolaire du Défi OSEntreprendre. C’est plus de 150 élèves de la Région des Sources qui ont participé aux projets. « Nous sommes ravis de constater que la fibre entrepreneuriale des jeunes de la région est développée et qu’ils ont un intérêt à pousser leurs idées plus loin », affirme Hugues Grimard.