Québec octroie près de 639 000 $ pour appuyer 10 projets en infrastructures sportives et récréatives

Actualités-l’étincelle - Le 16 mars dernier, le député de Richmond, M. André Bachand annonçait au nom de sa collègue et ministre Isabelle Charest, une aide financière de l’ordre de 638 719,25 $ pour la réalisation des projets retenus au sein de la circonscription, dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux infrastructures Sportives et Récréatives de petite envergure (PSISRPE).

De manière concrète, les projets de la circonscription de Richmond qui ont été retenus sont les suivants :

- Valcourt : Aménagement du parc Champêtre (100 000 $)

- Val-des-Sources : Réaménagement du parc des Explorateurs (83 119,19 $)

- Windsor : Construction d’un bâtiment de services près du terrain de baseball (100 000 $)

- Saint-Georges-de-Windsor : Aménagement d’un terrain de pickelball (10 000 $)

- Saint-Denis-de-Brompton : Aménagement et rénovation d’infrastructures de petite envergure au parc Desjardins (100 000 $)

- Danville : Rénovation des infrastructures de jeux au parc Plein-Air (55 061,94 $)

- Racine : Remise à neuf et bonification des infrastructures extérieures de loisir de Racine (100 000 $)

- Saint-Adrien : Aménagement d’une aire de jeux pour enfants (33 970 $)

- Saint-François-Xavier-de-Brompton : Mise à niveau du terrain de soccer (19 622,33 $)

- Ham-Sud : Rénovation du terrain de balle Ham-Sud (37 345,77 $)

« Notre circonscription, qui est déjà très attrayante pour les gens actifs, proposera très bientôt une variété d’installations modernes pour nous faire bouger. Je suis convaincu que ces nouvelles infrastructures augmenteront grandement la qualité de vie des personnes résidant dans les petites municipalités. », de mentionner M. André Bachand.

« La Ville de Danville est fière que le parc puisse vivre une cure de rajeunissement, car celui-ci a grandement besoin de travaux ainsi que de nouveaux aménagements. La subvention nous permettra de faire l’achat de nouveaux modules de jeux et de réaménager l’ensemble de l’espace, et ce, de façon sécuritaire et conviviale pour nos enfants. Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur la contribution du ministère de l’Éducation avec Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). » souligna la mairesse de Danville, Mme Martine Satre.

Le maire de Saint-Georges-de-Windsor ajouta pour sa part : « Le conseil de Saint-Georges-de-Windsor tient à remercier le gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique gouvernementale en prévention de la santé pour son soutien financier de 10 000 $. Cet apport permettra l’aménagement d’un terrain de pickleball pour nos citoyens ainés afin de maintenir un mode de vie physiquement et socialement actif. Ce projet permettra de briser l’isolement suite à la pandémie, tout en leur permettant une bonne activité physique. La Municipalité souhaite, pour sa population vieillissante, un milieu acclimaté à leurs besoins afin qu’ils continuent de s’épanouir dans un environnement sain, sécuritaire et accueillant. Saint-Georges est une municipalité riche de la contribution de ses ainés. Ils sont notre mémoire, et une ressource précieuse pour notre communauté. »

« Cette infrastructure nous permettra de rehausser l’expérience des utilisateurs et d’offrir de belles opportunités pour le développement d’activités et d’événements. », indiqua Mme Sylvie Bureau, Mairesse de Windsor

« Cela va défrayer le tiers des coûts des projets prévus à notre populaire parc Desjardins, très fréquenté, notamment par l’école située juste en face, sans oublier que c’est l’endroit de notre camp de jour estival. Un module de jeux y sera ajouté et nous pourrons paver le terrain de basketball et la piste à rouleaux (pumptrack). De plus, notre anneau de glace temporaire qui a connu un succès fou cet hiver sera aménagé de façon à servir de piste d’athlétisme l’été autour du terrain de soccer. », de conclure Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton