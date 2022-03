Des partenariats et projets mobilisant pour le CCES

Val-des-Sources —Les annonces de déconfinement se multiplient et la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) met de l’avant des partenariats et des projets, afin que les entrepreneurs puissent se retrouver et réseauter de nouveau après plusieurs mois d’isolements.

La SADC des Sources agit à titre de partenaire alors qu’elle confirme une contribution financière de l’ordre de 5000 $ à la CCES, pour l’appuyer dans le développement de ses différentes activités. En fait, parmi celles-ci, il est notamment possible de mentionner les formations, les réseautages, ainsi que le projet-CHEF pour l’année 2022.

« Grâce à ce partenariat, nous souhaitons que le maximum d’entrepreneurs de la région profite des avantages de la CCES afin de briser l’isolement, développer leurs compétences et créer des liens durables entre eux. Compte tenu de notre clientèle commune et de nos services complémentaires, c’est logique pour notre organisation de confirmer un partenariat avec la CCES. », de mentionner M. Marc Grimard, directeur général de la SADC des Sources.

La Caisse Desjardins des Sources vient également porter l’épaule à la roue en octroyant de son côté, une contribution financière de 5000 $ à la CCES qui viendra couvrir la période de janvier à septembre 2022. Cette contribution financière permettra d’offrir aux 164 entreprises membres, les services et avantages de la CCES, en plus de permettre la promotion du Programme « Achète avec Georgette » ce printemps.

« Nous sortons tranquillement d’un contexte qui a été très éprouvant pour notre milieu entrepreneurial. Chez Desjardins, nos équipes se sont mobilisées pour leur offrir l’appui nécessaire pendant cette période. Cependant, nous savons qu’il demeure encore beaucoup de défi à relever. Nous voulons donc, par ce partenariat, leur donner un coup de pouce supplémentaire, afin qu’il puisse aller plus loin dans leur développement. » — Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources.

La CCES organise annuellement des rencontres de réseautage, des formations et d’autres événements pour les commerces et entreprises de la région des Sources. Sa mission : favoriser la réussite entrepreneuriale et le dynamisme économique de la région des Sources.