Québec investit 305 000$ dans la région pour protéger le patrimoine immobilier

Richmond – Le député de Richmond, André Bachand, est fier d’annoncer, aujourd’hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, une aide financière de 305 000$ pour les trois prochaines années, afin d’embaucher deux ressources qui verront à assister et soutenir les municipalités et propriétaires de biens patrimoniaux de la région.

Ces deux ressources auront leur bureau dans la MRC du Val-Saint-François, mais travailleront aussi conjointement avec les acteurs sociaux des MRC des Sources, de Coaticook, du Granit et de Memphrémagog. Elles participeront aux efforts de sensibilisation, d’information et de mobilisation de la population en lien avec le patrimoine immobilier des différents milieux.

Cette somme a été remise dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C’est l’annonce du programme qui aura été instigateur d’un intérêt partagé par les cinq MRC de l’Estrie de se doter de ressources spécialisées en patrimoine afin d’être accompagnées dans la mise en valeur et la protection du patrimoine bâti de leur territoire respectif.

L’Estrie compte sur une beauté de paysages et une richesse de patrimoine architectural indéniable, de style américain britannique, qui font partie de ses plus grands attraits tant au niveau touristique que pour s’y établir.

« Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier représente un levier significatif pour l’économie, le tourisme et la culture de chez nous. Il vient appuyer les efforts des citoyens, des municipalités et de MRC qui travaillent à rendre nos milieux plus beaux et à faire rayonner le dynamisme de nos régions. Dans Richmond, ce sont plus de 300 000 $ qui seront investis pour protéger et faire vivre notre patrimoine bâti! » André Bachand, député de Richmond

« L’histoire n’est pas qu’écrite, elle est aussi architecturale. Il est important de préserver l’histoire bâtie de nos villes et municipalités. La contribution du gouvernement s’avère donc très importante pour nous et cette aide vient confirmer les efforts du gouvernement à préserver l’histoire de nos régions. » Luc Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

« Nos actifs patrimoniaux sont un atout immense pour notre territoire. Il est essentiel de pouvoir compter sur ces ressources professionnelles considérant l’ampleur de la mobilisation et des investissements que cela va requérir. » Martine Satre, représentante du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers d’aménagement du territoire et mairesse de la Ville de Danville.