André Bachand soutient le Centre de répit Théo Vallières

Windsor – Le Centre de répit Théo Vallières de Windsor bénéficie d’une subvention du gouvernement provincial de 8000 $ afin de lui permettre de répondre à une demande accrue de loisir pour les adolescents et adultes scolarisés vivant avec une déficience intellectuelle légère à moyenne.

C’est ce qu’ont conformé la semaine dernière le député de Richmond, André Bachand, et le ministre des Transports et ministre responsable de l’Estrie, François Bonnardel.

L’organisme offre actuellement des services à 43 usagers et elle possède une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger. Afin de pallier le surplus de demandes, le Centre a dû louer des locaux à l’école secondaire du Tournesol.

« Le contexte sanitaire des deux dernières années est venu fragiliser une portion de notre population et, plus que jamais, nous avons besoin de l’action et de la bienveillance de nos organismes communautaires. Le Centre Théo Vallières joue un rôle prépondérant dans le maintien du moral et de la santé mentale des adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère à moyenne et de leurs proches », souligne André Bachand, député de Richmond.

En plus de devoir composer avec une augmentation importante du nombre de demandes de service, le Centre de répit a été victime de l’annulation de son souper-bénéfice steak-frites, sa principale activité de financement.

« Cet octroi est d’une importance névralgique pour notre centre. Merci à André Bachand, François Bonnardel et leurs équipes de croire en nous et en notre histoire. Le mot merci est un petit mot bien léger, mais ayant une signification lourde dans le contexte actuel », de dire Roxanne Vallières, directrice du Centre Théo Vallières.

Le Centre offre des activités tant intérieures qu’extérieures, telles que des promenades, des séances de bricolage, des petits ateliers de travail adaptés (cuisine, lessive, etc.) et de la baignade à des personnes handicapées âgées de 7 à 56 ans. Ceci permet d’offrir un peu de répit bien apprécié aux familles, qui se retrouvent souvent à bout de souffle.