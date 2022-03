Plus de 2,3 M$ pour l’amélioration du réseau routier du Val-Saint-François

Val-Saint-François —Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 365 298 $ à cinq municipalités du Val-Saint-François afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local.

C’est ce qu’a confirmé, la semaine dernière, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

« Cet important investissement confirme l’intention de notre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L’effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Racine sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région », souligne le député de Richmond.

Cette somme permettra de soutenir la réalisation des projets de réfection du 2e rang Est à Saint-François-Xavier-de-Brompton (1 498 943 $), des chemins Lockwood et Mulveena dans le canton de Cleveland (413 032 $), du 9e rang de Val-Joli (328 027 $), de la route Valley de Melbourne (88 546 $), ainsi que du chemin Ernest-Camiré à Saint-Denis-de-Brompton (36 750 $).

« Cette annonce pour refaire le rang 2, c’est juste merveilleux et complète notre plan de réhabilitation des routes : après la rue de l’Église en 2019, les rangs 4 et 7 en 2020, le rang 6 en 2021, ce sera le rang 2 en 2022. Toutes nos routes collectrices seront sécuritaires pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Merci au gouvernement du Québec qui permet de mettre à jour notre réseau routier. Ce sont nos citoyens qui en profitent », affirme Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Le gouvernement du Québec propose une gamme complète d’outils, dont le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales. Les montants annoncés sont directement reliés aux 120 M$ de la mise à jour économique dévoilés en novembre dernier.

« Nous sommes très heureux et apprécions beaucoup le support financier de notre député André Bachand et son équipe pour l’entretien et l’amélioration de nos chemins. Nous avons plus de 100 km de chemins à entretenir et l’aide reçue nous permet de continuer d’améliorer et maintenir nos chemins sécuritaires avec le rechargement en gravier, le remplacement de ponceaux et le profilage des fossés », soutient Herman Herbers, maire de la municipalité du Canton de Cleveland.