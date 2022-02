Trois spiritueux artisanaux de la Miellerie King se distinguent

Kingsey Falls - La Miellerie King — distillerie et hydromellerie a récemment vu trois de ses spiritueux artisanaux originaux se mériter des distinctions lors de la Canadian Artisan Spirit Compétition de 2022, qui se déroulait en Colombie-Britannique.

Ainsi l’important concours annuel, qui évaluait lors de cette cinquième édition, le travail de plus de 80 distilleries artisanales, annonça le 9 février dernier que trois produits de la Miellerie King se voyaient remettre des prix.

Ainsi la BUTINEUSE se mérita la médaille d’argent dans la catégorie des gins contemporains en plus de la mention Excellence en matière de terroir, alors que l’eau-de-vie OPERCULE et que le rhum alternatif ou apirum, COLONIE (blanc) se sont vu décerner chacun la médaille de bronze en plus de s’être vus attitrés par la mention Mérite du Terroir.

« Nous sommes fiers que les efforts que nous avons mis pour élaborer des spiritueux qui expriment la saveur et l’authenticité du terroir d’ici soient reconnus par nos pairs. », de mentionner M. Frédéric Bougie copropriétaire de la Miellerie.

De son côté René Bougie souligna la touche particulière de l’entreprise, alors que celle-ci est présente à chacune des étapes de la transformation de ses produits, comme le décrit si bien leur slogan, tout est fait de l’abeille à la bouteille. Un aspect qui aura assurément su laisser sa marque auprès du jury de concours.

Avec tout près d’une quinzaine de produits sur le marché ou en développements, La Miellerie King — distillerie et hydromellerie tend de plus en plus à s’imposer comme un incontournable. Pour ce qui est des spiritueux en tant que tels, étant développés de façon artisanale, ces derniers ne sont disponibles qu’à la boutique de La Miellerie King, située au 15 de la rue Lajeunesse, local 700 à Kingsey Falls, durant les heures d’ouverture.