Les petits épiciers misent sur la fidélité

Saint-François-Xavier-de-Bompton —Au Marché Ami Saint-François de Saint-François-Xavier-de-Brompton, le propriétaire Jacques L’Espérance n’est pas inquiet des effets de la hausse annoncée du panier d’épicerie.

« On ne craint pas vraiment les impacts. Les clients combinent les endroits où ils font l’épicerie. Ils viennent, ici, ils vont à Sherbrooke et à Windsor. On fait beaucoup de dépannage de dernière minute », dit-il.

M. L’Espérance affirme qu’il commence à sentir le changement des prix : « On observe des petites hausses, mais rien de majeur encore. »

Il ajoute que pour le département des légumes, par exemple, il possède un pouvoir discrétionnaire sur les prix affichés : « On n’a pas toujours les prix bannière ; on a quand même la possibilité d’établir nos prix. »

À l’Intermarché de Saint-Denis-de-Brompton, la propriétaire Nadia Pellerin est persuadée que l’augmentation des prix à l’approvisionnement n’aura aucun impact sur la fidélité de sa clientèle qui, elle aussi, combine les options pour faire son épicerie.

« Si on se compare avec les Maxi, Super C et Walmart, c’est certain qu’on est plus chers. Même si on est sous la même bannière qu’un Provigo, l’approvisionnement nous coûte plus cher parce qu’on commande de plus petits volumes », dit-elle.

Toutefois, elle précise : « On joue le rôle d’un marché de proximité. (…) On essaie d’avoir les meilleurs produits pour les clients qui vont déjà chez Costco et ailleurs. »

Elle ajoute également qu’avec la pandémie, « on a décidé de rester fermés les dimanches. On n’a pas peur de perdre de clients, parce qu’ils viennent surtout pour leurs achats de semaine. » Mme Pellerin ajoute que sa clientèle est toujours fidèle malgré les heures d’opération réduites.