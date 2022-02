Annick Gélinas et Développement Val-Saint-François donnent le coup d’envoi

Richmond —L’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) confirme que Annick Gélinas, propriétaire de l’entreprise Bouchère du village à Richmond, est l’ambassadrice du Défi OSEntreprendre 2022 pour le Val-Saint-François.

Le coup d’envoi de la 24e édition du volet création d’entreprise du Défi pour le territoire du Val-Saint-François est officiellement donné et les entrepreneurs ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire.

« En ouvrant La Bouchère du village, j’ai réalisé mon rêve le 14 avril 2009 à Richmond. Ma participation a été pour moi un moment gratifiant ! C’est valorisant de rencontrer des gens d’expérience qui ont cru en mon projet. Ils ont compris les efforts que j’ai mis au développement de mon entreprise et les embûches que j’ai dû traverser. C’est la p’tite tape dans le dos pour nous dire : continue ! C’est la fierté, d’avoir osé entreprendre ! », souligne Annick Gélinas, propriétaire, Bouchère du Village, Richmond, et lauréate régionale de la catégorie commerce de la 12e édition du concours.

Le compte à rebours est commencé. Les entrepreneurs ont jusqu’au 15 mars 2022 à 16 h pour s’inscrire. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon local en avril prochain.

DVSF compte avec la collaboration de précieux partenaires qui ont à cœur d’encourager et de soutenir les âmes entrepreneuriales du Val-Saint-François et tient à remercier la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François et le Carrefour Jeunesse Emploi comté de Johnson.

Au courant des prochaines semaines, un jury sera mis en place afin de recevoir et évaluer les candidatures du territoire de la MRC en vue de participer au gala régional estrien.

Le responsable du Défi Osentreprendre pour la MRC du Val-Saint-François, Louis-Philippe Laplante, conseiller aux entreprises à Développement Val-Saint-François, coordonnera le Défi sur le territoire et accompagnera les personnes qui souhaitent déposer une candidature. Celles-ci sont invitées à communiquer avec lui au 819 826-6505, poste 228, ou par courriel à lplaplante@val-saint-francois.com.