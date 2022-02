Windsor lance le Programme d’aide financière de borne de recharge électrique à usage domestique

Windsor – Le conseil municipal de la Ville de Windsor a approuvé hier soir la mise en place du Programme d’aide financière de borne de recharge électrique à usage domestique pour les résidents de la ville. Ce programme prend effet de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2022.

« Les voitures électriques et hybrides rechargeables deviennent de plus en plus répandus, et nous souhaitons donner un coup de pouce aux citoyens de Windsor qui se procurent ce type de véhicule, en plus de ce que les gouvernements provincial et fédéral offrent déjà. Ce programme s’inscrit dans cette volonté de notre conseil de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la ville. » a déclaré madame Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Cette aide financière s’ajoute à celle offerte dans le programme « Roulez électrique » mis en place par le gouvernement du Québec, qui offre une aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge pour usage domestique.

Une aide financière généreuse

Pour l’année 2022, l’aide offerte totalise 2500$ pour l’ensemble des citoyens, pour une aide unique et non renouvelable de 150$ par demande. Pour être admissible, une personne qui souhaite se prémunir de cette aide doit être propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Windsor et être propriétaire ou locataire d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Les citoyens qui souhaitent s’inscrire au programme peuvent remplir le formulaire disponible sur le site web de la Ville ou à l’hôtel de ville directement. La demande doit être accompagnée d’une preuve de résidence, d’une preuve d’installation de la borne et de la facture originale d’achat d’une borne de recharge de niveau 2.