Un premier atelier sur l’économie circulaire pour les entreprises du Val-Saint-François

Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François a entrepris de stimuler et de favoriser le développement de sa collectivité par une approche d’économie circulaire en se joignant au projet Synergie Estrie en 2020. Afin d’encourager ce virage à l’économie circulaire, Judith Ellyson, coordonnatrice en économie circulaire pour la MRC du Val-Saint-François, offrira un premier atelier aux entreprises de la MRC, le 16 février prochain.

C’est dans le cadre du projet régional Synergie Estrie que la MRC possède maintenant une ressource pour voir à l’accompagnement des entreprises. Mme Ellyson a le mandat de répandre l’économie circulaire dans la région.

« J’offre aux entreprises et aux organismes, et ce sans frais, les services de recherche de débouchés pour leurs résidus de production, le soutien à la recherche de financement pour la mise en œuvre de projets innovants et la mise en relation avec des experts ou encore des partenaires d’affaires potentiels. J’invite toute organisation intéressée à explorer le potentiel qu’offre l’économie circulaire à me contacter », de dire Mme Ellyson.

Intégrer l’économie circulaire

L’économie circulaire demeure un concept souvent très théorique pour les entreprises et l’idée que rentabilité et environnement sont incompatibles perdure, ce qui peut s’avérer un frein. Judith souhaite aider les entreprises à démystifier l’économie circulaire le temps d’une rencontre matinale le 16 février prochain.

« Il y a des ressources et des fonds disponibles pour les entreprises qui ont envie de diminuer leurs frais d’exploitation et leur impact environnemental en valorisant leurs matières résiduelles. Les déchets de l’un peuvent devenir les ressources de l’autre. J’invite les entreprises à venir partager leurs offres et leurs besoins en matières et en équipements lors de mon atelier d’économie circulaire. », explique-t-elle.

Si les directives de la santé publique le permettent, l’atelier de maillage aura lieu en présentiel au centre administratif de la MRC, au 810, montée du Parc à Richmond, le 16 février de 7 h 45 à 10 h, sinon en virtuel par visioconférence. Pour information et inscription, les entreprises peuvent communiquer avec Judith Ellyson au 819 826-6505, poste 222, ou par courriel à valstfrancois@synergieestrie.com.

Synergie Estrie accélère le déploiement de l’économie circulaire en accompagnant les entreprises et les acteurs économiques locaux dans la mise en œuvre des stratégies de l’économie circulaire. Par leurs actions, ils visent à augmenter la collaboration entre la multitude d’acteurs régionaux dans le but de créer des liens innovants et durables dans les différents secteurs économiques.