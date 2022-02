Très peu probable que la Kruger s’installe à Windsor

Windsor – À la suite du refus de la CPTAQ de permettre l’agrandissement du parc de la 55, il est très peu probable que le projet du centre de distribution de la Kruger se réalise sur le territoire de Windsor.

Déjà, la Kruger s’est tournée vers Magog où elle a acheté un terrain d’un million de pieds carrés dans le parc industriel. La valeur de la transaction s’élève à 620 000 $.

« Étant donné le refus de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), un terrain a Magog a été envisagé. L’achat a été entériné par le conseil municipal », soutient Marie-Claude Tremblay, directrice des communications chez Kruger.

Études et analyses

Elle ne peut toutefois pas confirmer si ce projet sera réalisé à cet endroit. « Nous avons toute une série d’études et d’analyses à faire avant d’affirmer que nous allons construire le centre de distribution sur ce terrain », souligne Mme Tremblay.

Jusqu’à présent, le projet est évalué à 60 M$, prévoyant à la création de 60 emplois. « Avec les analyses et les études en cours, nous serons plus en mesure d’évaluer les investissements et le nombre d’emplois. Mais c’est d’une envergure similaire », mentionne-t-elle.

Sous toutes réserves, les décisions importantes devraient se prendre au mois de juin prochain. « L’analyse des études nécessaires devrait prendre environ six mois, au début de l’été », indique Mme Tremblay.

« Nous voulons savoir si les plans envisagés à Windsor sont applicables à Magog, tant au niveau du sol et que de la règlementation en vigueur. »

Est-ce que la Ville de Windsor est complètement exclue du projet ? « Je ne peux pas m’avancer jusque-là. Il y a encore des discussions qui se font avec les autorités municipales de Windsor. Mais, comme le disait la mairesse, à l’heure actuelle, il n’y a pas nécessairement d’autres lieux à offrir à Kruger. De notre côté, nous gardons les portes ouvertes selon la faisabilité du projet », termine la directrice des communications.

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de produits de papier tissu ; de cartonnage 100 % recyclé ; d’emballages de carton ondulé ; de papiers pour publications ; de papiers de spécialité ; d’énergie renouvelable ; de biomatériaux cellulosiques ; et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord.

La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu’aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, de la Caroline du Nord et du Rhode Island.