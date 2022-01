« Mon mandat : répandre l’économie circulaire dans la région »

En mai dernier j’ai joint l’équipe de Développement Val-Saint-François afin de faciliter le développement d’une économie circulaire dans la région. Le poste que j’occupe a été créé dans le cadre de l’instauration de Synergie Estrie, un organisme né d’une alliance des MRC de l’Estrie qui se déploie à travers les organisations de développement économique des MRC.

Avant tout, rappelons ce qu’est l’économie circulaire : un modèle qui propose de repenser la production et la consommation pour faire mieux avec moins. Reposant sur douze stratégies, ce concept propose de réduire la consommation à la source, d’utiliser les produits plus fréquemment, de prolonger la durée de vie des composantes et enfin de donner une nouvelle vie aux ressources. Au passage qu’est-ce qu’on peut espérer y gagner : des retombées économiques, sociales et environnementales!

Stratégie innovante et porteuse, l’économie circulaire nécessite un certain investissement en temps et en énergie. C’est pourquoi je suis disponible pour accompagner gratuitement les entreprises et les organismes qui souhaitent regarder les possibilités et évaluer les retombées potentielles d’intégrer l’économie circulaire. Puisque chaque entreprise est différente, le soutien que je leur offre l’est tout autant et prend en compte les besoins et priorités de chaque entreprise.

Concrètement, voici des exemples d’accompagnement effectués avec des entreprises de la région :

• Analyses de débouchés pour des résidus industriels de plastiques, d’aluminium, de bois, de polystyrène;

• Aide à l’intégration de pratiques écoresponsables dans des plans d’affaires;

• Recherches de subventions pour l’implantation de systèmes fonctionnant à l’énergie renouvelable;

• Présentation d’ateliers sur l’économie circulaire dans le secteur bioalimentaire;

• Mise en relation avec des experts pour des projets d’efficacité énergétique;

• Mise en place d’un projet de recherche pour le développement de débouchés pour des résidus du secteur bioalimentaire.

L’invitation est lancée, n’attendez plus et contactez-moi à valstfrancois@synergieestrie.com ou au 819 826-6505 poste 222.

Si vous faites déjà de bons coups en économie circulaire, joignez-vous aux ingénieuses et ingénieux du Val-Saint-François qui ont partagé leur démarche!

Texte de Judith Ellyson, Coordonatrice en économie circulaire, DVSF