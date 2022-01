Un pas de plus vers l’excellence

Le 4 novembre dernier lors du Sommet de l’excellence 2021, l’usine Domtar de Windsor s’est vu décerner le Prix Canada pour l’excellence, récipiendaire Or, pour la catégorie excellence, innovation et mieux-être.

« C’est avec une immense fierté que Domtar reçoit cette récompense, l’une des plus importantes en matière d’excellence organisationnelle au pays. » souligne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.

Pour se qualifier, l’entreprise a dû faire preuve d’un rendement exceptionnel et démontrer son leadership dans le respect et le dépassement de normes et d’exigences rigoureuses, la démonstration de l’amélioration continue et l’évolution de ses résultats.

Cette distinction fait suite à la « Grande mention » des Prix québécois de la qualité remportée par l’usine de Windsor en 2019 soulignant la qualité de sa gestion et sa performance globale. Dans la même lignée, cette nouvelle reconnaissance met en lumière le leadership de l’équipe de Windsor en matière de gouvernance, de planification stratégique, d’expérience client, de processus opérationnel et de mobilisation de la main-d’œuvre.

L’usine Domtar s’est démarquée grâce à ses pratiques en développement durable, ses pratiques sécuritaires reconnues par l’industrie, la rigueur de ses processus et par son ingéniosité et sa créativité à faire vivre l’amélioration continue au sein de son développement. « Recevoir un tel prix témoigne des efforts et de l’engagement de nos employés face à nos pratiques d’affaires et souligne tous les progrès réalisés dans notre cheminement vers l’excellence », ajoute M. Bricault.

Avec plus de 155 ans d’histoire et un parcours remarquable à raconter, l’avenir se veut prometteur pour une industrie en constante évolution. Domtar a traversé le temps, surmonté les obstacles, innové grâce aux générations de papetiers et papetières qui se sont succédé depuis plus d’un siècle. C’est tout un héritage qui est laissé aux générations futures, c’est à eux maintenant de tisser la fibre de l’avenir!

Texte de Andréanne Duchemin, conseillère en communication chez Domtar