S’ajuster en temps de pandémie

La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé le monde entier. Le milieu des affaires n’a pas été épargné. Pour certains secteurs d’activité, les conséquences auraient pu être catastrophiques. Heureusement, les différents paliers gouvernementaux ont su mettre en place des programmes d’aide financière qui ont permis aux entreprises de s’adapter à leur nouvel environnement et ainsi, limiter les dégâts.

Développement Val-Saint-François contribue fortement à cet effort public à titre de gestionnaire du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). Cette aide d’urgence, provenant du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec, vise à soutenir les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19. Le soutien prend la forme d’un prêt aux conditions avantageuses.

Pour les entreprises ayant été dans l’obligation de cesser totalement ou partiellement leurs activités parce qu’elles étaient situées dans une zone en alerte maximale (zone rouge), le soutien prend la forme d’une aide non remboursable selon certains critères. Ce volet particulier du PAUPME est l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

Depuis la mise en place du programme en 2020, ce sont une cinquantaine d’entreprises du Val-Saint-François qui se sont enquises du PAUPME. À ce jour, trente-cinq prêts totalisant 1,34 M$ ont été octroyés à des entreprises de la région par le service de développement économique de la MRC du Val-Saint-François. Ces entreprises regroupent environ 250 employés.

Des trente-cinq prêts, treize ont été octroyés dans le cadre du volet original du PAUPME et vingt-et-un dans le cadre de l’AERAM. Des sommes prêtées, Développement Val-Saint-François estime que 450 k$ seront convertis en aide non remboursable par les entreprises dans le cadre de l’AERAM.

Tous les secteurs de la MRC n’étant plus en zone rouge, le volet AERAM est terminé, toutefois le volet original du PAUPME est toujours en vigueur. Il représente une solution financière avantageuse pour les entreprises qui ont été affectées par la pandémie et qui ont su adapter leur modèle d’affaires aux nouvelles réalités postpandémiques. La MRC du Val-Saint-François a les outils nécessaires pour aider les entreprises à développer leur agilité et à relancer leurs activités.

Texte de Pierre-Lic Girard, conseiller aux entreprises, volet analyse financière, DVSF