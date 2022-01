Plus d’une trentaine de commerçants du Val se mobilisent pour l’accueil!

Depuis quelques années, la MRC du Val-Saint-François accueille un nombre croissant de nouveaux résidents sur son territoire. L’agente d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants à la MRC et l’agente Place aux jeunes unissent leurs efforts afin d’accueillir ces nouveaux venus et leur faire connaître leur nouveau milieu de vie. Elles tentent de faire preuve d’agilité pour mettre en place des initiatives innovantes s’ajustant au contexte.

Ainsi, les agentes ont instauré un formulaire d’inscription en ligne pour les nouveaux citoyens ce qui leur permettra de recevoir toute l’information sur les services d’accueil, les activités de ré-seautage et les activités de découverte de la région. Ce formulaire permet également aux agentes de répertorier et de mieux connaître les nouveaux citoyens, mais aussi de valider leur admissibilité à la toute nouvelle carte privilège.

Cette année, grâce à la mobilisation de 34 organismes et commerçants identifiés comme « Partenaire d’accueil des nouveaux citoyens du Val-Saint-François », une carte privilège destinée aux nouveaux citoyens du Val-Saint-François a pu voir le jour. Lancée le 2 septembre dernier, cette première édition se veut un moyen concret de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents en leur offrant un rabais ou une gratuité chez les différents partenaires. Il s’agit aussi d’une façon d’encourager le commerce de proximité, tout en donnant aux nouveaux citoyens de la région l’occasion de découvrir nos entreprises, produits et attraits sur l’ensemble du territoire de la MRC. Les commerçants participants peuvent s’afficher facilement avec l’autocollant du logo les identifiant comme partenaire. Quant à eux, les nouveaux résidents du Val-Saint-François peuvent obtenir leur carte privilège en s’inscrivant en ligne.

Une prochaine édition de la carte privilège est déjà prévue pour l’été prochain et les organismes ou les commerçants sont invités à signifier leur intérêt à devenir partenaire.

Pour plus d’information, communiquer avec Linda Desautels, agente d’accueil des nouveaux arrivants à la MRC au 819 826-6505, poste 225 ou accueil-estrie@val-saint-francois.com ou avec Marie-Soleil Maurice, agente Place aux Jeunes Val-Saint- François au 819 845-5900 ou paj-vsf@cjejohnson.org.

Texte de Linda Desautels, Agente d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants, DVSF