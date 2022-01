Des services pour les 50 ans et plus

Saviez-vous qu’il existe un service dans toute la MRC du Val-Saint-François pour les 50 ans et plus ? Ce service se nomme ITMAV et est opéré par Sébastien Champagne. Il s’agit d’un travailleur de milieu auprès des aîné.e.s qui est affilié avec les trois Centres d’action bénévole de la région, soit Windsor, Richmond et Valcourt.

L’objectif principal de Sébastien est d’entrer en contact avec des gens de 50 ans et plus qui vivent une situation de vie susceptible de fragiliser leur autonomie et leur qualité de vie. L’âge moyen des gens rencontrés est d’environ 65 ans.

Les gens qui rencontrent Sébastien ont généralement besoin d’aide pour comprendre des formulaires gouvernementaux, établir un budget ou effectuer un changement d’adresse. À d’autres moments, les aîné.e.s éprouvent de l’anxiété ou des phobies et doivent être orienté.e.s vers des ressources appropriées. Aussi, Sébastien peut détecter assez rapidement les aîné.e.s qui vivent de la détresse alimentaire, de l’ennui ou de l’isolement. Encore une fois, il s’agit de les guider vers les bonnes ressources.

Dans la dernière année, 133 accompagnements téléphoniques et 131 accompagnements en personne ont été effectués, et ce, dans tout le Val-Saint-François.

Chaque humain rencontré a quelque chose à dire et à offrir à la société. Les gens éprouvent peut-être un problème à un moment précis de leur vie, mais ils ne sont pas LE problème. Généralement, lorsqu’on en arrive à demander de l’aide, il y a une main qui se tend et une nouvelle fenêtre d’opportunités s’ouvre devant nous.

Donc, si vous êtes un aîné.e ou si vous connaissez un.e qui pourrait bénéficier de ce type de service, contactez Sébastien Champagne au 1-855-513-2255

Il s’agit d’un service intéressant, n’est-ce pas ?

En terminant, merci au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec quant au financement de ce programme.