Pédaler pour propulser le secteur récréotouristique

Depuis 25 ans, la pratique du vélo ne cesse d’augmenter au Québec et la pandémie n’a fait qu’accroitre l’engouement pour cette activité. La MRC du Val-Saint-François souhaite profiter de cette popularité grandissante pour en faire bénéficier son économie locale. Effectivement, au-delà des bienfaits reliés à l’activité physique et à la lutte contre les changements climatiques, le vélo peut également avoir un impact positif sur l’économie de la région et la MRC compte bien en profiter!

En novembre 2020, la MRC a adopté un Plan directeur vélo 2020-2035 qui vise à consolider et agrandir son réseau cyclable dans l’objectif de propulser le secteur récréotouristique de la région. En 2035, l’objectif est d’amener la MRC du Val-Saint-François à être reconnue comme destination vélo sur tout le territoire non seulement pour les citoyens, mais également pour les visiteurs. Le plan contient divers axes d’intervention qui seront appelés à évoluer au fil des possibilités financières qui se présenteront dans les prochaines années.

Depuis l’adoption du plan, la MRC travaille activement à mettre en œuvre ces différentes actions. Effectivement, déjà plusieurs travaux d’amélioration du réseau cyclable sont en cours d’exécution et quelques activités pilotes ont déjà été organisées afin de sonder l’intérêt de la population. Cet été, le parcours éducatif Cyclomini a été déployé à Windsor afin de permettre aux jeunes d’exercer leurs habiletés à vélo à travers différents modules. Une séance d’essai et de démonstration de vélos électriques en libre-service a également eu lieu afin de permettre aux élu.e.s et à la population de mieux connaitre ce type de technologies. Finalement, une première tournée agro-vélo à thématique « carottes et garnotte » a été organisée afin de mesurer l’engouement des cyclistes pour des visites de fermes à vélo. Cette activité, une première dans la région, a suscité un réel intérêt de la part de la population et a permis de constater le potentiel d’organiser d’autres évènements de vélo à saveur agrotouristique.

Jusqu’à maintenant, l’engouement pour le vélo est palpable et la MRC du Val-Saint-François souhaite faire preuve d’adaptabilité et d’innovation pour en faire bénéficier son économie locale

Texte de Marie-Josée Laforge, coordonatrice du réseau cyclable, MRC.