Un nouveau vent de collaboration en accueil des personnes immigrantes

L’assouplissement progressif des différentes mesures et restrictions liées à la COVID-19 permet à nouveau aux entreprises de faire appel à des travailleurs issus de l’immigration pour pallier au manque criant de main-d’œuvre.

Pour faciliter cette démarche, plusieurs acteurs du Val-Saint-François se mobilisent afin d’offrir un accueil adapté aux besoins de ces nouveaux employés, mais aussi pour accompagner les em-ployeurs et les aider face aux défis auxquels ils pourraient être confrontés.

Collaborant étroitement à l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants sur le territoire, qu’ils soient immigrants ou pas, l’agente d’accueil de la MRC et l’agente Place aux jeunes agissent en quelque sorte en première ligne sur le territoire de la MRC en matière d’intégration et de rétention des nouveaux venus. Entre autres, elles les aident à tisser des liens avec leur nouvelle communauté ainsi qu’avec les organismes et institutions du milieu.

Elles collaborent également avec le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), mandaté par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration (MIFI) pour l’accueil des personnes immigrantes en Estrie. Situé à Sherbrooke, le SANC offre un soutien individuel sur les démarches à entreprendre, des ateliers de groupe abordant différentes thématiques et il gère une banque d’interprètes.

Les entreprises, quant à elles, peuvent faire appel à différentes ressources en fonction du type de leurs demandes : les agentes d’accueil de la MRC et de Place aux jeunes, Actions interculturelles, le SANC, Valcourt 2030, etc. Des agences privées, Pro-Gestion Estrie, le MIFI et Services Québec peuvent aussi être interpellés.

Dans une perspective humaine et d’agilité, l’équipe d’accueil du Val-Saint-François désire s’arrimer et coordonner les différents services afin d’assurer un accueil des plus réussi pour tous, dans un esprit de collaboration. Le travail est déjà amorcé avec certaines municipalités et pour poursuivre l’amélioration continue des services offerts aux nouveaux arrivants, nous voulons impliquer tous les acteurs du milieu et mobiliser tous les membres de la société. Une brigade d’accueil pourrait bientôt voir le jour près de chez vous!

Entreprises, élu.e.s, citoyen.ne.s ou nouveaux arrivants, n’hésitez pas à communiquer avec Linda Desautels au 819 826-6505, poste 225 ou accueil-estrie@val-saint-francois.com afin de mieux connaitre les opportunités qui s’offrent à vous.

Texte de Linda Desautels, agente d'accueil et intégration des nouveaux arrivants, DVSF