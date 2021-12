L’agilité, l’adaptation et la prospérité : tous des synonymes pour qualifier Action Sport Vélo de Windsor et de Valcourt!

Action Sport Vélo, entreprise d’économie sociale, a pour mission de favoriser l’intégration en emploi ou aux études de jeunes adultes par l’entremise d’activités économiques liées à la sous-traitance ainsi que la récupération (don), la réparation et la vente de vélos revalorisés ainsi que d’équipements et vêtements sportifs usagés. Nos valeurs : le respect, le professionnalisme, le travail d’équipe, l’initiative et le développement professionnel.

Pour l’adaptation et la stabilité : Action Sport Vélo est en opération depuis 2005 à Windsor, 2015 à Acton Vale et 2018 à Valcourt. La force et la solidarité d’une équipe dynamique a su démontrer les valeurs de l’entreprise à la suite d’un incendie le 31 octobre 2020. La boutique de Windsor a pu rouvrir ses portes au public le 11 mai 2021. Pour l'humain et l'entraide : Action Sport Vélo favorise le développement de l'employabilité d'individus par le travail. Nous travaillons avec les forces, et ce, dans le plus grand respect de l’humain.

Pour la prospérité et le souci de l'environnement : Action Sport Vélo permet à des vélos et à d'autres articles de sport d'éviter les sites d'enfouissement. Tout est récupéré et ces trésors bénéficient d’une deuxième vie.

Pour la santé et l’accessibilité : Action Sport Vélo favorise l'activité physique et permet la mobilité à faible coût pour tous les budgets tout au long de l’année.

Bilan :

• plus de 300 jeunes adultes ont été embauchés au sein de notre entreprise;

• approximativement 70 % de ceux-ci sont présentement en emploi ou aux études;

• environ 22 000 vélos ont été recueillis et démontés depuis 2005;

près de 3 500 vélos ont été remis à neuf dans les dernières années représentant ainsi environ 600 000 livres d’acier et d’aluminium recyclées.

Texte de Nicole Caron, Action Vélo, Responsable de l'accompagnement psychosocial