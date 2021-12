Thermo 2000 : investir pour atteindre de nouveaux sommets

Entreprise richmondaise fondée en 1978, Thermo 2000 connait une croissance fulgurante depuis quelques années. Évoluant dans un marché favorable, mais non sans défis, l’entreprise familiale, qui conçoit et fabrique des équipements de chauffage pour l’eau domestique et pour les systèmes hydroniques, a su innover pour maintenir le rythme !

L’industrie de la construction propulsée par le contexte pandémique et l’abandon progressif des énergies fossiles au profit d’équipements électriques ont créé un engouement pour les produits de Thermo 2000. Afin de répondre à cette demande, la chaine de production a franchi une première étape vers l’automatisation avec l’arrivée d’un robot soudeur l’an dernier.

« Permettant de sécuriser la production, le robot soutient notre croissance, tout en uniformisant les produits finaux. De plus, les employés formés à cet effet étaient bien heureux d’ajouter une corde à leur arc », a affirmé Charles Dumoulin, directeur des opérations.

D’ailleurs, l’avancement professionnel est grandement encouragé au sein de l’entreprise. Pour Michael Roberge, assembleur à l’embauche, mais représentant des ventes internes aujourd’hui, cette possibilité est stimulante : « cela me donne le goût de rester. C’est motivant de pouvoir se développer ».

Une nouvelle atmosphère pour une équipe soudée

Puisque la rareté de la main-d’œuvre est un défi constant, Thermo 2000 a aussi investi des sommes importantes afin d’offrir aux employés un environnement convivial. L’équipe peut maintenant profiter d’une cafétéria agrandie, d’une aire de repos ludique et de nouveaux bureaux tendance.

De plus, l’horaire de travail a été revu pour permettre une plus grande flexibilité. « À l’embauche, les employés choisissent leur quart de travail, soit celui qui débute à 6 h 30, à 7 h 15 ou à 8 h. C’est peu commun dans une usine. Pourtant, cela peut faire une différence notoire pour concilier le travail et la famille », a souligné Jean-Philippe Turcotte, directeur général de l’entreprise qui emploie plus de 60 personnes.

Journalier depuis près de trois mois avec un quatrième enfant en route, Adam Viens Ducharme apprécie ce choix. « Ils sont attentionnés envers leurs employés. De toutes mes expériences, Thermo 2000 est un des meilleurs employeurs ! », conclut-il.