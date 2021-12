Développement Val-Saint-François à la rencontre du secteur manufacturier en 2022

Bien que moins éprouvé par la pandémie que d’autres secteurs d’activité, le secteur manufacturier vit quand même son lot de défis. La pénurie de main-d’œuvre, les délais d’approvisionnement et l’augmentation du coût des matières premières touchent les entreprises industrielles et freinent leur croissance potentielle. Les entreprises du territoire du Val-Saint-François n’échappent probablement pas à cette réalité et, pour mieux les accompagner, l’équipe-conseil de Développement Val-Saint-François souhaite connaître les défis et enjeux auxquels elles font face.

C’est pourquoi le personnel de Développement Val-Saint-François ira à la rencontre des quelque deux cents entreprises industrielles du territoire, toutes industries confondues, au début de 2022. Ces rencontres permettront à la fois de dresser un bilan en termes de création d’emplois et d’investissements, de constater les différentes stratégies innovantes mises en place par les entreprises du territoire, mais aussi de leur proposer des pistes de solution en lien avec leurs priorités d’action.

De surcroît, ces rencontres permettront aux conseillers et conseillères en développement économique de la MRC de resserrer les liens avec les entreprises du territoire et surtout, de bien cerner leurs besoins immédiats et ainsi pouvoir les épauler adéquatement dans leur développement. En effet, que ce soit par ses services d’accompagnement, son offre de financement ou encore d’orientation vers les ressources spécialisées (ex. : innovation, emploi et immigration, exportation), l’équipe de DVSF est là pour appuyer les entreprises dans la réalisation de leurs projets.

En somme, cette démarche permettra de brosser un tableau précis de la situation des entreprises manufacturières de la région dans un contexte de relance post-COVID, mais aussi de favoriser la collaboration et la synergie entre acteurs économiques du territoire afin d’avoir une économie locale plus forte et plus prospère.

Texte de Louis-Philippe Laplante, conseiller au entreprises, DVSF