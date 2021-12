Le programme Soutien au travail autonome: créez votre propre emploi!

Vous rêvez de créer votre propre entreprise, de devenir travailleuse ou travailleur autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome (STA), vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour fonder votre en-treprise ou créer votre emploi.

Ce programme du gouvernement québécois offre un soutien salarial pouvant s’échelonner sur une période de 8 à 30 semaines afin d’assurer une stabilité financière au promoteur ou la promotrice en démarrage de projet. Outre le soutien au revenu, le programme STA accorde une aide technique pendant les périodes de prédémarrage, d’élaboration du plan d’affaires et de démarrage de l’entreprise.

Pour participer au programme, vous devez être dans l’une des situations suivantes : être prestataire de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale, être sans emploi et sans soutien public du revenu ou être une travailleuse ou un travailleur à statut précaire. Le programme STA doit être la solution qui vous permettra d'obtenir un emploi et d'intégrer le marché du travail.

Vous avez un projet en tête et vous avez envie de vous lancer? Pour que vous puissiez obtenir de l’aide, votre projet doit être viable, répondre à un besoin du milieu et ne doit pas faire une concurrence déloyale aux entrepri- ses semblables du même territoire. Vous devrez vous engager à travailler à temps plein à sa réalisation et démontrer que vous avez la fibre entrepreneuriale et possédez de l’expérience ou des compétences relatives à votre projet.

Ce programme vous intéresse? Vous voulez en savoir davantage et valider si vous êtes admissible, alors communiquez avec moi chez Développement Val-Saint-François au 819 826-6505.

Texte de Marie-André Ménard, conseillère en développement économique, DVSF