Déjà installé à Richmond, Innotex ouvre une autre usine

Richmond (GA) — Déjà installée à Richmond, l’entreprise Innotex ouvre une nouvelle usine de fabrication de vêtements de protection pour pompier et pour premiers répondants à Montréal.

Dans le but de poursuivre l’essor de l’entreprise sur le marché nord-américain, le projet a nécessité des investissements de plus de 3 M$.

Déjà, une équipe d’une trentaine d’employés est à l’œuvre après avoir suivi un programme de formation sur mesure, encadré par des employés expérimentés de l’établissement d’Innotex à Richmond.

« La demande pour nos vêtements ignifuges s’est fortement accentuée et continue de croître. Nos ventes connaissent une hausse de 15 % chaque année. Cette nouvelle usine nous donnera la capacité additionnelle nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients et poursuivre notre essor », indique Claude Barbeau, directeur général d’Innotex.

L’entreprise, qui prévoit atteindre sa pleine capacité en 2023, mène actuellement une campagne active en vue de pourvoir 125 postes de couturiers, de techniciens, de soutien et de gestionnaires.

« La nature de nos activités favorise une stabilité d’emploi. La demande pour les vêtements techniques est constante, nous permettant d’offrir des conditions salariales compétitives. De plus, nous avons porté un soin particulier dans l’aménagement de notre nouvelle usine afin de créer un milieu de travail stimulant et agréable. C’est primordial pour nous d’offrir à nos employés un environnement favorable à leur développement et leur bien-être », affirme Claude Barbeau.

Innotex compte aujourd’hui 280 employés répartis à travers cinq usines — dont quatre au Québec (Richmond, Warwick, Laurierville et Montréal) et une en Alabama, aux États — Unis. Depuis 2018, Innotex a investi plus de 2 M$ dans la modernisation de ses installations et de ses équipements ainsi que dans ses activités de recherche et développement.

Les équipements de protection Innotex protègent les pompiers et les premiers répondants de centaines de services d’incendie, dont certains des plus importants en Amérique du Nord. « Nos produits sont exportés partout aux États-Unis et au Canada. Nous sommes particulièrement fiers de protéger les pompiers de plusieurs villes et municipalités du Québec, incluant Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Sherbrooke et Québec ainsi que les équipes de monteurs de ligne d’Hydro-Québec », soutient Claude Barbeau.