Le repreneuriat, qu’est-ce que c’est au juste?

Tout projet de repreneuriat est issu d’une volonté commune entre un repreneur et un cédant d'assurer la pérennité d'une entreprise viable. Cette démarche est teintée de principes philosophiques, économiques et sociaux.

Le repreneuriat va plus loin qu’une vente d’actifs. Il vise le transfert des pouvoirs, du leadership, des savoirs et de la propriété, et ce, jusqu’à la fin du processus, à savoir le retrait du cédant et la pleine responsabilité du repreneur.

« Après deux décennies d’entrepreneuriat, on s’en va vers une décennie du repreneuriat, car les chefs de PME vieillissent », affirme Vincent Lecorne, PDG du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ).

La pyramide des âges précipite la retraite des travailleurs, mais aussi celle des entrepreneurs. Pour assurer la pérennité des entreprises, penser leur futur dans d’autres mains est essentiel.

Pour un repreneur, ce scénario présente des avantages. Il n’a pas à vivre le démarrage du projet, le risque est plus calculé que de se lancer à partir de rien. Il peut aussi identifier une entreprise dont l’agilité reste à peaufiner et ainsi profiter d’une belle occasion d’affaires. Les entreprises cédées ne sont certainement pas toutes dans une situation précaire. Plusieurs bénéficient d’excellentes conditions sur les plans financier, commercial et humain, ont des équipes, équipements et structures déjà en place qui ne demandent qu’un nouveau souffle pour se projeter encore plus loin et optimiser leur rendement.

Nous pourrions présumer qu’un transfert ne peut prendre qu’une seule forme. Pourtant plusieurs modèles existent et présentent divers atouts et défis: transferts à la famille, aux em-ployés ou une formule hybride famille-employés, à un client, ou même à un concurrent qui reprend une entreprise pour fins de diversification ou de complémentarité.

En conclusion, de part et d’autre, le repreneuriat, ça se prépare. Lorsque vous entamerez une réflexion sur la question, tentez de prévoir l’aspect gestion, mais aussi l’aspect humain qui est trop souvent négligé. Des personnes compétentes et sensibles, tant en fiscalité, qu’en gestion familiale, ressources humaines ou dimensions stratégiques pourront s’avérer d’une aide précieuse et faire toute la différence au moment du bilan de l’expérience.

La Desserte à Richmond, un bel exemple de repreneuriat! En 2021, Jeanne Dionne et Solange Thibodeau ont pris les rênes de cette entreprise installée à Richmond depuis 1999. Avant de prendre leur retraite, les fondateurs de La Desserte ont pris le temps de transférer leur savoir-faire aux nouvelles propriétaires qui ont aussi été accompagnées dans leur démarche par l’équipe-conseil de DVSF.

Texte de Pierre-Luc Girard

Conseiller aux entreprises volet analyse financière, DVSF